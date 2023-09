Lang kø efter ulykke på motorvej

Et uheld på Fynske Motorvej betyder, at der er lang kø

Der er lige nu kø på E20 Fynske Motorvej i vestlig retning, hvor trafikken i lang tid stod helt stille efter en ulykke.

Det oplyser Fyns Politi på det sociale medie X.

Politiet er nu blevet færdige med oprydningsarbejdet, og vejen er derfor genåbnet, der ellers var totalt spærret i en time.

Fem biler var involveret i ulykken, hvor en enkelt person er kommet alvorligt til skade.

Det betød, at trafikken stod helt stille, og folk begyndte at få ud af deres køretøjer, imens politiet og redning forsøgte at komme frem til ulykkesstedet.

'Bilister i køen skal blive siddende i køretøjerne og give plads til politi og redningskøretøjer,' skrev Fyns Politi i den forbindelse på X.

Her opfordrede man også bilister til at finde alternative ruter.

Vejdirektoratet forventer først normal trafik hen ad eftermiddagen.