Lang kø på motorvej efter uheld

Uheld på flere motorveje betyder mandag morgen, at mange bilister får testet deres tålmodighed en ekstra gang.

Således har et uheld på Køge Bugt Motorvejen resulteret i en betydeligt forlænget rejsetid på strækningen ind mod København, mens et uheld på Fynske Motorvej mellem rasteplads Ålsbo Nord og Ejby betyder lang kø i retning mod Middelfart.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Normal trafik efter myldretiden

I første omgang betød uheldet på Køge Bugt Motorvejen, at de to yderste spor var spærret ved Solrød S, og det medførte en hastigt opbyggende kø syd for uheldsstedet.

Således er der kø på både Sydmotorvejen og Vestmotorvejen, som mødes og bliver til Køge Bugt Motorvejen. Ifølge Vejdirektoratet må man i skrivende stund forvente op mod 45 minutters forlænget rejsetid.

Trafikken forventes her først at blive normal efter myldretidstrafikken.

På Fynske Motorvej er højre spor spærret efter uheldet, og ifølge Vejdirektoratet er der lige nu en forlænget rejsetid på op mod 40 minutter på den strækning. Også her ventes trafikken først at blive normal igen efter mylretiden.

Ekstra Bladet følger sagen ...