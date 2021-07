Lang kø: To biler kørt sammen i tunnel

To spor er afspærret i Limfjordstunnelen, efter to biler er kørt op bag i hinanden

Ingen er kommet alvorligt til skade, da to biler lørdag formiddag kørte sammen i Limfjordstunnelen ved Aalborg, men uheldet giver anledning til lange køer på stedet. Det skriver Nordjyllands Politi i et tweet.

Uheldet er sket i starten af tunnelen i sydlig retning fra Nørresundby mod Aalborg og falder uheldigt sammen med en tung ferietrafik, der i sommerperioden især rammer de danske veje om lørdagen.

Trafikken er påvirket af sommerferie

Ifølge vagtchef Karsten Højrup er den ene bil kørt op i den anden, og de sidder nu fast i hinanden.

- Så det er ikke så nemt at få dem fjernet. Men Falck er på vej, og vi håber at kunen genåbne vejen hurtigst muligt, siger han, uden dog at kunne give en tidshorisont.

Man må normalt køre 90 km/t på strækningen, men med kun ét farbart spor er fartgrænsen midlertidigt sat ned til 50.

- Vis venligst hensyn, skriver politiet på Twitter.