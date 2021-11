Lange straffe for hævnattentat

Det skal koste to mænd 10 år og 12 år at forsøge at dræbe kærestepar som hævn

RETTEN I HOLBÆK (Ekstra Bladet): Kvindelige pårørende til de to mænd på anklagebænken så sammenknugede ud, da 38-årige Titan Atlas Richart Sander Jensen og 32-årige David Aspe fik domme på henholdsvis 10 og 12 års fængsel for dobbelt drabsforsøg.

Dommen er netop blevet afsagt mandag eftermiddag i Retten i Holbæk af et enigt nævningeting.

Drabsforsøgene blev begået ved, at de to gerningsmænd tidlig søndag morgen 3. oktober sidste år tog op til Mullerup og kastede to håndgranater ind i huset, hvor kæresteparret lå og sov.

De slap mirakuløst med livet i behold, og kun den 47-årige mandlig beboer kom til skade, da han fik fragmenter fra håndgranaterne i foden.

I David Aspes dom indgår også besiddelse af to pistoler, der blev fundet i garagen, hvor bilen, der blev brugt under angrebet, blev fundet.

Ankede på stedet

Selv tog de overtatoverede mænd det umiddelbart afslappet, da dommen blev afsagt, og 32-årige Aspe kluklo lidt, da retten fortalte, at de udover fængselsstraffen skulle betale en erstatning på 15.000 kroner til deres ofre.

Den 47-årige mand havde en måned inden håndgranatangrebet som offer for et voldsomt økseoverfald vidnet mod en anden Bandidos-rocker, der fik tre et halvt års fængsel for at tage del i voldsorgiet.

Det skulle ifølge rettens skyldkendelse være hævn for, at den 47-årige havde vidnet mod deres rockerbror, der fik de to mænd, der begge var tilknyttet Bandidos’ afdeling i Holbæk, Westcity, til at angribe ofrene.

Begge mænd valgte at anke til frifindelse, subsidiært formildelse på stedet.