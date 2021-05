Langebro spærret i timevis af demonstranter

OPDATERET 13:27: Demonstranterne er nu blevet pillet ned fra stålkonstruktionen over vejbanen ved hjælp af en lift, der blev rekvireret af politiet. Vejen er ikke længere spærret.

Politiet oplyser, at de fire demonstranter vil blive sigtet for at forstyrre trafikken.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Københavns Politi fik klokken 10.36 en anmeldelse om, at nogle demonstranter skabte trafikale problemer på Langebro i København. Broen forbinder København med Amager ved Islands Brygge.

Et kvarter senere besluttede politiet at afspærre broen totalt for trafik.

Politiet oplyser til Ekstra Bladet, at afspærringen sker af sikkerhedsmæssige hensyn, idet fire til seks demonstranter er kravlet op i en stålkonstruktion på broen.

Konstruktionen går ind over vejbanen, idet den er tilegnet skilte og lyssignaler, og det betyder, at demonstranterne lige nu hænger ind over vejbanen.

Trafikken bliver i øjeblikket omdirigeret, og man råder bilister og andre trafikanter til at finde en anden rute, indtil man er klar til at genåbne broen.

Der er ikke tale om en anmeldt demonstration, oplyser politiet, der ikke umiddelbart kan give et tal på, hvor mange demonstranter der er til stede i alt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

