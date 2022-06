Langfingret kirkegæst stjal velgørenhedskassen

Tyven skal dog ikke regne med at komme langt for indholdet

- Det er virkelig lavt, man gør sådan noget inde i en kirke.

Sådan lyder det fra Jørgen Andresen, der er formand for menighedsrådet i Ubby, efter at den lokale kirke er blevet frarøvet sin kirkebøsse.

Til velgørenhedsarbejde

En kirkebøsse er opstillet i kirken, så folk kan lægge et frivilligt beløb til velgørenhedsarbejde.

Men en mand mente tilsyneladende, at det bidrag skulle gå til ham.

I hvert fald gik han fredag 27. maj klokken 9.58 ind i kirken og tog kirkebøssen med sig ud, fremgår det af kirkens videoovervågning.

Stor betydning

Tyven skal dog ikke forvente at fylde lommerne med guld. Ifølge Jørgen Andresen var der formentlig kun 10-20 kroner i, fordi de fleste bidrag i dag gives via MobilePay.

Men den mere end 100 år gamle kasse har stor betydning for kirken, og derfor vil de meget gerne have den igen.

- Det er et stykke inventar, vi værner om i kirken. De kan bare stille den deroppe eller aflevere den til præsten. Så sker der ikke mere fra vores side, siger Jørgen Andresen.

Episoden er meldt til politiet, som kan kontaktes, hvis man ved noget.