Langt flere brud på tilhold bliver registreret

Siden 2017 er der set en skarp stigning i antallet af registrerede brud på tilhold.

Det viser tal fra Rigsadvokaten, som TV 2 har fået indsigt i.

I 2017 blev der noteret knap 3000 brud på tilhold. I 2022 var det tal steget til godt 7300.

David Sausdal, kriminolog ved Lunds Universitet, ser positiv på, at især færre kvinder ser ud til at tøve med at anmelde et brud på et tilhold.

Det kan skyldes den øgede opmærksomhed på vold mod kvinder og partnervold i det hele taget, mener han.

Hvis en person vurderes at forfølge eller på anden på chikanere et andet menneske, kan vedkommende risikere at blive idømt et tilhold, så denne ikke må kontakte offeret personligt, mundtligt eller skriftligt.

Det er, uanset om henvendelsen er fredelig eller fjendtlig.

Annonce:

Tallene viser, at 5587 af tilfældene i 2022 skal være begået af blot 13 personer. De skal i gennemsnit have brudt et tilhold 430 gange sidste år, skriver mediet.

Årsagen til, at en person ender med at kunne bryde et tilhold så mange gange, inden det får konsekvenser, kan skyldes lang sagsbehandlingstid, vurderer David Sausdal.

- Chikane ligger ikke så højt på dagsordenen hos politiet som bandekriminalitet og fysisk vold. Det er ofte en af de ting, som havner nederst i bunken, siger han til TV 2.

Mangel på ressourcer hos politiet kan ligeledes være medvirkende til udviklingen.

Ifølge kriminologen oplever politiet i øjeblikket mangel på ressourcer og kan derfor ikke få antallet af opgaver og mandskabet til at gå op.

Forklaringen er blandt andet, at politiet er nødt til at varetage opgaver med en politisk baggrund, mener han.

Kriminologen nævner grænsekontrol og minksagen som eksempler.

Annonce:

Sager om brud på tilhold ender desuden med at blive nedprioriteret af domstolene, hvilket yderligere kan være medvirkende til stigningen i antal brud på tilhold for den enkelte person, siger David Sausdal.

Tenna Wilbert, ledende politiinspektør hos Rigspolitiet, afviser, at politiet har nedprioriteret området.