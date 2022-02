70 dage.

Så længe har spionchef Lars Findsen siddet varetægtsfængslet, men nu er det slut, og han har netop forladt arresten.

Her kørte han væk i en grå Volvo, mens han hilste på den fremmødte presse gennem vinduet på passagersædet, hvor han med et håndtegn indikerede, at han ikke ville sige noget.

I et interview med TV 2 News for kort tid siden fortalte Findsens forsvarer, at han nu vil hjem til familien, før han vil udtale sig til offentligheden.

Han blev anholdt i Københavns Lufthavn 8. december på vej hjem til sin familie og med et kilo Matador Mix under armen, fortalte forsvareren.

Dagen efter blev han varetægtsfængslet, hvor han har siddet siden.

'Jeg er selvsagt glad og taknemmelig for Østre Landsrets afgørelse. Jeg vil også gerne takke personalet i Hillerød Arrest for god behandling,' har Lars Findsen udtalt via sine forsvarere umiddelbart efter, at landsretten besluttede, at han skulle løslades.

Landsretten har behandlet hans anmodning om løsladelse på et langt retsmøde over hele to dage.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lars Findsen har forladt arresten i Hillerød. Foto: Kenneth Meyer

Anklagemyndigheden svækket

Efter løsladelsen af Lars Findsen står Anklagemyndigheden nu svækket tilbage.

Det mener Jørn Vestergaard, der er professor i strafferet på Københavns Universitet.

- Anklagemyndighedens sag er svækket, for ellers havde Lars Findsen stadig været fængslet, siger han til Ekstra Bladet.

- Det er åbenbart lykkedes for Lars Findsen og hans forsvarer at overbevise landsretten om, at han nok skal styre sig med hensyn til at videregive fortrolige oplysninger, siger han videre.

Han vurderer desuden, at landsrettens kendelse er udtryk for, at politi og anklagemyndighed ikke længere kan påberåbe sig, at den sigtede kan ødelægge efterforskningen, ved eksempelvis at påvirke eller fjerne beviser.