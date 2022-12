Lars Findsen kan først få sin dom i 2024

Straffesagen mod Lars Findsen i Københavns Byret tegner til at blive en særdeles omfattende proces.

Københavns Byret forventer først i 2024 at kunne afsige dom, oplyser byrettens pressekontaktdommer til Ritzau.

I et retsmøde mandag om sagen mod den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste er den såkaldte berammelse faldet på plads.

Processen er planlagt til at lægge beslag på 28 retsmøder. Det første vil finde sted 30. oktober næste år.

Derefter er der fastlagt retsmøder frem til marts 2024, oplyser retten.

Lars Findsen er tiltalt for at have lækket fortrolige oplysninger om statshemmeligheder. Det skal være sket til to journalister, den tidligere rigspolitichef Torsten Hesselbjerg samt familiemedlemmer, har flere medier oplyst.

Overtrædelserne af to bestemmelser i straffeloven skal være sket, mens han var hjemsendt fra sin topstilling. Den 58-årige jurist nægter sig skyldig.

Københavns Byrets beslutning om planlægning af sagens gang kommer på et tidspunkt, hvor det ikke er fuldstændigt afklaret, hvilken domstol der skal afgøre sagen.

Findsens forsvarere har ment, at sagen bør flyttes til en anden byret, nemlig Retten i Lyngby.

Spørgsmålet om placeringen af sagen har de ansøgt om at få indbragt for Højesteret.

De mener, at Københavns Byret ikke er rette værneting. Retsplejeloven siger, at en straffesag som udgangspunkt skal behandles ved den ret, hvis kreds handlingen er begået i. Her er pointen fra forsvarerne altså, at pilen og loven peger på Lyngby.

Inden Lars Findsen blev anholdt i Københavns Lufthavn 8. december sidste år, var han blevet aflyttet og skygget af Politiets Efterretningstjeneste gennem længere tid.

Der har været installeret mikrofoner i hans hjem og sommerhus, ligesom hans færden blev overvåget.

Anklagemyndigheden ønsker at hemmeligholde processen. Normal åbenhed vil afsløre de højt klassificerede statshemmeligheder, som sagen drejer sig om, har vicestatsadvokat Torben Thygesen tidligere sagt.

- Hvis denne type sager skal føres i retten, kræver det, at det sker bag lukkede døre, har han udtalt i et tidligere retsmøde.

Anklagemyndigheden har krævet, at de to forsvarere, advokaterne Lars Kjeldsen og David Neutzsky-Wulff, skal overholde et såkaldt sikkerhedscirkulære.

Men det vil indebære, at de ikke vil kunne forberede et tilstrækkeligt uafhængigt forsvar, mener de ifølge Advokatrådets formand. Problemstillingen omtalte formanden i en kronik i Berlingske i september.

Mandag har en dommer i Københavns Byret besluttet at henvise dette spørgsmål til en anden dommer. Hun skal være retsformand i den kommende sag og vil undgå risiko for inhabilitet, oplyser rettens pressekontaktdommer.