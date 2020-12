Lastbil brød pludselig i brand på motorvej

Det, der startede som en ganske almindelig køretur over Fyn, udviklede sig natten til fredag ganske dramatisk for 37-årige Deivis Vestergaard.

Hun kørte med en lastbil med trailer på Fynske Motorvej, da hun pludselig bemærkede noget usædvanligt.

- Jeg kunne se i højre sidespejl, at der pludselig begyndte at komme ild, så jeg bremsede med det samme og kørte ind i nødsporet, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Hun kunne straks se, at flammerne kom fra traileren, og at de fortsatte med at vokse.

- Så var der ikke andet at gøre end at koble traileren fra, fortæller hun.

De voldsomme flammer oplyste nattehimlen ved motorvejen. Privatfoto

Ikke whisky

Branden opstod omkring klokken 3 om natten, men motorvejen var som følge af branden spærret helt frem til klokken 9 fredag formiddag.

- Traileren var læsset med kartofler, så jeg var selv overrasket over, at det kunne brænde så voldsomt, når det ikke var noget specielt brændbart, fortæller hun.

- Jeg kan også se, at folk har spekuleret i, om traileren eksempelvis var læsset med whisky, men det var slet ikke whisky, det var bare kartofler, griner hun.

Deivis fortæller, at hun ikke selv kom noget til, men hun var selvfølgelig noget rystet over hændelsen.

Deivis Vestergaard kommer oprindeligt fra Venezuela, men nu bor hun i Danmark, hvor hun arbejder som lastbilchauffør. Privatfoto

Kunne selv køre derfra

Efter politiet og redningsmandskabet var ankommet, skulle hun kort tale med politiet, men hun kunne selv køre fra stedet, da hun havde koblet lastbilen fra traileren i tide til, at der ikke skete noget med den.

Hun har efterfølgende talt med sin chef, som først og fremmest ville sikre sig, at hun var i god behold.

- Han ringede til mig og sagde, at jeg skulle tage det ganske roligt, og gik mest op i, om jeg havde det godt. Så jeg fik god støtte af ham, siger Deivis Vestergaard.

Privatfoto

Motorvejen var morgenen igennem spærret i retning mod Fyn som følge af den voldsomme brand i lastbilen og den efterfølgende slukning og oprydning. Det er siden atter blevet muligt at køre forbi stedet.