Lastbil faldet af færge

Tidligt tirsdag morgen er en lastbil rullet af en færge og ned i Limfjorden.

Det bekræfter Nordjyllands Beredskab over for Ekstra Bladet.

- Det er for tidligt at fortælle så meget derude fra, men vi kan oplyse, at der ingen personskade er, lyder det.

Der er tale om Hvalpsund-Sundsøre-færgen, hvis kaldenavn er 'Mary'. Den sejler mellem Vesthimmerland og Sundsøre.

På Facebook oplyser færgeselskabet nu, at al sejlads er indstillet resten af dagen som følge af uheldet.

'Vi forventer ikke at komme til at sejle mere i dag,' lyder det.

Nordjyllands Beredskab arbejder fortsat på stedet.

Ekstra Bladet følger situationen ...