Lastbil har ramt bro

Der var kortvarigt trafikalt kaos på Helsingørmotorejen mellem frakørsel 7 og 6 søndag, hvor en lastbil med flere betonelementer ombord ramte en bro.

-Lastbilen var lige akkurat for høj til at gå under broen, oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi, Christian Kobbernageltil Ekstra Bladet.

Vagtchefen oplyser ligeledes, at der er hverken er sket noget med broen udover nogle ridser eller føreren af lastbilen.

Lastbil med betonelementer har ramt en bro. Det skaber i øjeblikket kø. Foto: Kenneth Meyer

Dog skabte uheldet en del trafikalt kaos, hvor kun ét spor var farbart.

- Vi kan bekræfte at en lastbil sidder fast. Det er kun det ene spor som er farbart i øjeblikket, fortalte vagtchefen for Nordsjællands politi til Ekstra Bladet tidligere søndag.

Kø på Helsingørmotorvejen efter lastbil har ramt en bro. Foto: Kenneth Meyer

Oprydningsarbejdet er afsluttet.