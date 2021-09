Lastbil i brand skaber kø

En lastbil brænder på rastepladsen Storkereden ved Lyngby nord København.

Det bekræfter Beredskab Øst over for Ekstra Bladet.

Beredskabet er ankommet til stedet med tre køretøjer.

- Der brænder i et motorrum på en lastbil. Jeg har lige fået en melding om, at branden er under kontrol, siger beredskabsdirektør Rasmus Storgaard Petersen.

Han fortæller, at der er opstået kø på Helsingørmotorvejen som følge af branden.

- Situationen skaber kø på motorvejen, fordi folk stopper op og synes, det er spændende, siger Rasmus Storgaard Petersen.

Branden kan ses på god afstand, idet den udvikler en del røg.

Røgen er ikke farlig, lyder det fra beredskabsdirektøren.

- Røg ikke sundt, men det ligger ikke i nærheden af noget beboelse, så det er som sådan ikke farligt.