Lastbil i flammer på motorvej

En lastbil står torsdag morgen i flammer på Amagermotorvejen.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab.

Lastbilen holder omkring Stamholmen i østgående retning.

'Det giver meget røg, og vi forventer at være på stedet et stykke tid,' skriver beredskabet på Twitter.

Privatfoto

Som følge af branden er E20/E55 Motorring 3 spærret i østlig retning efter Gl. Køge Landevej, lyder meldingen fra Vejdirektoratet.

I forbindelse med branden er der faldet diesel ud på asfalten, oplyser Christian Lensby, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

- Det skal vi lige have fjernet, inden vi kan åbne motorvejen igen. Der kommer til at være spærret et godt stykke tid endnu, siger vagtchefen.

Der er ikke sket personskade i forbindelse med branden.

Foto: Kenneth Meyer

