Lastbil og personbil i alvorlig ulykke

To personer er kommet alvorligt til skade i ulykken

En personbil og en lastbil har fredag været involveret i en alvorlig trafikulykke ved Bække i Sønderjylland.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Vagtchef Søren Sprægaard oplyser til Ekstra Bladet, at to personer er i færd med at blive bragt til sygehuset.

- De to personer, som befandt sig i bilen, er ved at blive kørt til Odense Universitetshospital, siger Søren Sprægaard.

- De bliver fulgt af en eskorte, så vi opfordrer til, at man giver plads.

Vagtchefen understreger, at tilstanden på de to er 'alvorlig', men at han ikke ved nærmere.

Deres pårørende er endnu ikke underrettet.

Det er ligeledes endnu uvist, hvor mange der befandt sig i lastbilen, og om der også her er tilskadekomst.

Ulykken skete i krydset Ribe-Vejle Landevej/Hejnsvigvej - Lunderskovvej, skriver politiet.

Opdateres ...