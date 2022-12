Lastbil og personbil i sammenstød: Lægehelikopter på vej efter baby

En lastbil og en personbil er kørt ind i hinanden til formiddag. En lægehelikopter er lige nu på vej for at tilse en baby

OPDATERING 13:00: Babyen og de øvrige personer er blevet tilset af en læge, som heldigvis kunne meddele, at der ikke var sket nogle voldsomme personskader.

De er blevet kørt til et rutinetjek på hospitalet. Det oplyser Martin Bjerregaard.

Vejen er ikke længere spærret.

Lige nu er Rute 6 Roskildevej mellem Køge bugt og Yderholmvej spærret i begge retninger grundet et færdselsuheld.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

En lastbil og en personbil er kørt sammen.

Der er blevet tilkaldt en lægehelikopter til stedet, oplyser pressemedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard.

- Det skyldes, at der var en baby i personbilen, som kan være tilskadekommen. Det behøver ikke være alvorligt, men det er svært at sige, fordi et barn på samme måde ikke kan tale for sig selv, siger han.

Derudover er der ikke nogen meldinger om personskader. Politiet arbejder fortsat på stedet.

Man skal forvente kø på strækningen, oplyser Martin bjerregaard.

- Strækningen er jo spærret, og man skal derfor finde alternative ruter.

Vejdirektoratet melder, at vejen først forventes genåbnet i løbet af eftermiddagen.

Ekstra Bladet følger sagen ...