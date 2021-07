Lastbil væltet: Motorvej spærret

Opdatering: Sydmotorvejen er åbnet igen, efter en væltet lastbil skabte trafikale knudepunkter.

En væltet lastbil på Sydmotorvejen på strækningen mellem Rødbyhavn og Holeby skaber trafikale udfordringer.

Det fortæller vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Bo Georg Petersen

- Omkring klokken 01.30 i nat væltede en lastbil nede på Sydmotorvejen lige nord for Rødby. Lastbilchaufføren er blevet behandlet på skadestuen, men han er udskrevet igen.

- Lastbilen ligger der stadigvæk, og den er vi ved at fjerne. Den har ligget der siden klokken 01.30 i nat, og motorvejen har været spærret i nordgående retning, lyder det fra Bo Georg Petersen.

Politiet opfordrer til at benytte alternative ruter, hvor man ved fordel kan køre af ved Rødby for at komme udenom trafikuheldet.

Tidshorisonten for oprydningen er fortsat ukendt, men der arbejdes på stedet for at få trafikken til at glide.

Ekstra Bladet følger sagen ...