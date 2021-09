Lastbil væltet: Risiko for kemikalieudslip

En lastbil med kemikalier væltede torsdag på Åsvej i Thisted, og i første omgang frygtede myndighederne, at der var risiko for kemikalieudslip.

Nicolai Kanstrup, indsatsleder, Nordjyllands Beredskab, sagde til Ekstra Bladet.

- En lastbil er kørt af vejen, og den er væltet ned på siden, siger han.

- Lige nu er der ikke spildt nogen kemikalier, men vi skal have dem flyttet ud af lastbilen, og der er en risiko, når vi begynder at arbejde os igennem.

Siden lød det fra politiet, at frygten gik på, at lastbilen havde klor om bord. Det viste sig at være salpetersyre, og derfor blev forholdreglerne for nærliggende naboer ophævet.