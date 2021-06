Lastbilchauffør dømt: Indsmuglede 625 kilo hash

En ungarsk lastbilchauffør, der blev anholdt 18. august sidste år, er fredag blevet idømt tre et halvt års fængsel for at have indsmuglet 625 kilo hash.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Det er Særlig Efterforskning Øst, der har efterforsket sagen, der startede med, at politiet modtog et tip. Udover den 54-årige er yderligere tre personer dømt i sagen.

Ifølge Københavns Politi har det været omstridt, om manden vidste, at han kørte med hash. Retten i Roskilde fandt det dog bevist, at han var klar over det, fordi han kørte leverancerne ud til steder, der ikke var egnet til at modtage fødevarer.

- Dommen viser, at en lastbilchauffør har pligt til at reagere, når omstændighederne og leveringen fremstår meget usædvanlige, og straffens længde afspejler, hvor alvorligt retten ser på grov narkotikakriminalitet, siger anklagerfuldmægtig Bjarke N. Andreasen i pressemeddelelsen.

Chaufføren er blevet udvist for bestandig, men ankede sagen på stedet.