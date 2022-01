Lastbilchauffør i kritisk tilstand efter færdselsulykke

En lastbil har tidligt tirsdag morgen været involveret i en soloulykke på Østjyske Motorvej i nordgående retning mellem afkørsel 57 og 56A ved Horsens.

Det bekræfter vagtchef for Sydøstjyllands Politi Steffen Wolf over for Ekstra Bladet.

- Der er én tilskadekommen. Det er føreren af lastbilen, og han er i kritisk tilstand, fortæller vagtchef Steffen Wolf, der desuden kan fortælle, at det ligner, at lastbilen har påkørt en bropille.

Lastbilchaufførens pårørende er endnu ikke underrettet.

Begge spor er spærret i forbindelse med ulykken.

tidligere lød meldingen fra Vejdirektoratet, at motorvejen vil genåbne fra klokken 07.00, men nu lyder det, at motorvejen først åbner i løbet af morgenen.

Opdateres...