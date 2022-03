Lastbilchauffør kørte galt med en promille på 2,8

En lastbilchauffør fra Moldova er i politiets varetægt, efter at han onsdag aften kørte vanvidskørsel med en promille 2,8 i Løgstør.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Thomas Ottesen natten til torsdag.

Lastbilchaufføren kørte ind i et vejskilt. Og der er ifølge vagtchefen alene sket materielle skader som følge af kørslen.

Den 38-årige mand skal formentlig fremstilles i grundlovsforhør torsdag formiddag.

Han kan risikere at få både fængsels- og bødestraf samt at få konfiskeret køretøjet.

- Når promillen er så høj - den er over to - så falder den under de nye regler om vanvidskørsel, siger Thomas Ottesen og forklarer årsagen til ovenstående.

Indtil politiet var fremme, tilbageholdte civile manden. Han var blevet set påkøre vejskiltet.

Politiet fik anmeldelsen klokken 19.39.