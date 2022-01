Lavede nazihilsen i retten

Terroristen Anders Breivik løftede armen og lavede en nazi-hilsen, før han henvendte sig til den fremmødte presse i retslokalet i Skien fængsel, hvor han kæmper for prøveløsladelse.

Det skriver det norske medie VG.

Anders Behring Breivik blev i 2012 idømt 21 års forvaring for drabene på 77 mennesker på Utøya og i regeringskvarteret i Oslo i 2011, og efter norsk lov har han nu mulighed for at få prøvet sin løsladelse.

Den norske anklagemyndighed mener, at der er stor fare for, at Breivik vil begå alvorlig kriminalitet, hvis han kommer ud af fængslet, og vil derfor holde ham indespærret.

Det skal en dommer nu tage stilling til.

Havde hilsen med

Da den terrordømte nordmand ankom til retten, havde han et stykke papir på sig med teksten 'Stop your genocide against our white nations'.

Han blev dog irettesat af dommeren, der bad ham om at pakke papiret med den højreekstremistiske konspirationsteori om 'white genocide' væk.

- Breivik, slut med plakaten. Jeg vil ikke have den slags under anklagerens indledning, sagde rettens administrator Dag Bjørvik.

Også under retssagen i 2012 heilede massemorderen. VG's kriminalkommentator Øystein Milli kalder det for 'oprørende at se på'.

- Det er paradoksalt nok ytringsfrihed, han benytter sig af som en af de rettigheder, han forsøgte at slå ned med sine ufattelige handlinger 22. juli, siger Øystein Milli om Breiviks hilsen.

Gymnastiksalen i fængslet er omdannet til retslokale. Foto: Ritzau Scanpix

Vil bruge gammelt navn

Forsvarer Øystein Storvikk startede dagen med at fortælle, at massemorderen foretrækker navnet Anders Behring Breivik under retssagen. I 2017 skiftede han ellers navn til Fjotolf Hansen.

Til daglig afsoner Breivik i fuld isolation på en særlig sikret afdeling i Skien Fængsel, hvor gymnastiksalen tirsdag er lavet om til retslokale. Han er den eneste indsatte på afdelingen.

Der er afsat tre retsdage fra 18. til 20. januar til at tage stilling til, om Breivik kan prøveløslades. Det er planen, at Anders Behring Breivik selv skal afgive forklaring i dag.

Gennemgår hvert drab

Statsadvokat Hulda Karlsdottir bruger meget tid i sin indledende del på at gennemgå hvert enkelt offer, og hvor de blev ramt af skud.

Hun påpeger samtidig, at denne sag ikke handler om massemorderens afsoningsforhold og henviser til det søgsmål, som Breivik førte og tabte mod den norske stat i 2017, da han mente, at hans strenge afsoning glemte hensynet til hans menneskerettigheder.

Opdateres ...