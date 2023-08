Laver visitationszoner i København

Efter lørdagens drab på en Hells Angels-rocker på Christiania og flere andre voldelige handlinger i en konflikt mellem Hells Angels og den forbudte bande LTF har Københavns Politi oprettet to visitationszoner.

De træder begge i kraft i dag.

Samtidig tegner politiet et foruroligende billede af et konflikt-scenario, hvor det vurderes, at der har været flere voldelige hændelser, hvor der er anvendt våben.

I baggrunden for at oprette visitationszonerne fremgår det, at Københavns Politi vurderer, at grupperingerne opholder sig i zonerne, hvor de planlægger og udfører bevæbnet vagtvirksomhed, ligesom det er politiets vurdering, at der er stor sandsynlighed for, at yderligere voldelige angreb vil finde sted i zonerne.

Københavns Politis vurderer, at den ene gruppering holder til omkring Indre Nørrebro samt området omkring Holmbladsgade på Amager, og at den anden gruppering holder til på Ydre Nørrebro/Nordvest og i området omkring Siljangade på Amager.

Det er samtidig politiets vurdering, at begge grupperinger færdes på Christiania, hvor de er en del af det organiserede hashsalg.

Den ene zone dækker Christiania og et område af Amager, mens den anden dækker et område af Nørrebro og Nordvest. Det gælder fra 28. august klokken 18 og frem til 12. september klokken 18.

- Vi vil ikke acceptere de afstumpede handlinger, der udspringer af denne konflikt. Nu skruer vi op for vores tilstedeværelse på især Christiania og på de steder, hvor vi ved, at personer fra de involverede grupper holder til. Ud over den tryghedsskabende indsats fortsætter vi vores omfattende efterforskning af både lørdagens skyderi i Pusher Street og den generelle indsats mod rocker- og bandemiljøet, siger chefpolitiinspektør Søren Thomassen fra Københavns Politi i en pressemeddelelse.

