Laveste antal indbrud i årevis

Juledag er traditionelt den dag over jul og nytår, hvor der anmeldes flest indbrud. Indtil videre ser den tendens ud til at holde stik også i år.

Landet over har politiet registreret 78 indbrud i løbet af døgnet den 25. december - det højeste antal denne jul, men det laveste antal i årevis.

Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau mandag formiddag.

Dermed er tallet mindre end det halve i forhold til i 2019, hvor der blev registreret 169 besøg fra ubudne gæster, og langt under de 227 indbrud, som blev anmeldt på samme dag i 2018.

Indbrudstallet ligger også lavere end i 2020 og 2021, hvor henholdsvis 79 og 89 hjem blev endevendt af tyve 1. juledag. De år er dog sværere at sammenligne med, da mange holdt jul hjemme og hver for sig på grund af corona.

Politiassistent ved Rigspolitiet Christian Berthelsen understreger, at han ikke kan spå om fremtiden. Han har dog svært ved at forestille sig, at antallet af tyvetogter denne jul kommer i nærheden af niveauet fra tidligere år.

- Vi har ikke set det fulde billede endnu, men tendenserne er positive, siger han, med forbehold for at der pludselig mod forventning løber hundredvis af anmeldelser om indbrud ind de kommende dage.

- Udviklingen de seneste dage gør, at jeg kan ikke forestille mig, at vi når op på niveauet fra før, siger Christian Berthelsen.

Han peger på, at indbrudstallet plejer at toppe 1. juledag. Det kan dog variere fra år til år, alt efter hvornår folk vender hjem fra julefejringer hos venner og familie.

Men fordi der i år er mange arbejdsdage mellem jul og nytår, holder flere formentlig kort ferie.

- Der er jo større risiko for indbrud, når man ikke er hjemme. Det er en arbejdsgiverjul i år uden mange fridage, så jeg forventer, at tallet vil falde de kommende dage, siger Christian Berthelsen.

Desuden tyder noget på, at det er blevet sværere at være indbrudstyv.

- Det er svært at gisne om årsagen til faldet af indbrud. Men vi tror, at folk er bedre til at sikre sig selv. Der har været kampagner over flere år, og mange er blevet gode til at hjælpe hinanden.

- Det gælder for eksempel naboer, hvor man holder øje i boligkvartererne og reagerer på noget mistænkeligt. Og så har politiet også fokus på det, siger han.

Indbrudstallene er baseret på det formodede tidspunkt for gerningen. Derfor vil eksempelvis en anmeldelse til politiet 27. december af et indbrud begået 25. december senere blive føjet til de 78.

I år er der fra klokken 00.01 den 19. december frem til klokken 23.59 den 25. december registreret 314 indbrud landet over, viser Rigspolitiets opgørelse.

Sidste år var tallet nået op på 361, mens det i 2019 lå helt oppe på 704.