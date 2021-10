Leasingselskab ønsker opgør om Volvo til Højesteret

I et halvt år har en Volvo V60 stået stille i en af politiets garager, fordi den kørte alt for stærkt på Amager en regnvejrsaften i april.

Farten udgjorde såkaldt vanvidskørsel, mener politiet. Både Københavns Byret og Østre Landsret har godkendt beslaglæggelsen, indtil retten kan afsige dom i sagen mod den 57-årige bankmand, der sad bag rattet.

Bankmanden var ude for at hente takeaway, da han angiveligt kørte 103 kilometer i timen på et sted, hvor den højst tilladte hastighed er 50.

Han ejer ikke bilen. Den havde han lånt af sin hustru. Heller ikke hun ejer Volvo'en. Hun havde fået stillet den til rådighed af sin arbejdsgiver som en demobil.

Nordania Leasing er ejer af Volvo'en, og nu søger selskabet om adgang til Højesteret for at få ophævet beslaglæggelsen, oplyser advokatfirmaet Horten, der fører sagen.

Det kræver en tilladelse af Procesbevillingsnævnet at få adgang til retssystemets øverste instans.

Afvist i landsretten

De skærpede regler om vanvidskørsel trådte i kraft 31. marts. Meget høj fart, spritkørsel med en promille på over 2,00 og andre overtrædelser står på listen.

Som udgangspunkt skal køretøjer straks beslaglægges af politiet, så de under en efterfølgende straffesag kan blive konfiskeret.

Dette indgreb skal ske, også selv om ejeren er en anden end føreren. Og netop denne del af skærpelsen - at udenforstående rammes - har medført kritik.

For eksempel fra brancheforeningen Finans og Leasing, som har besluttet at støtte den juridiske modstand efter hændelsen på Amager.

Som nævnt har landsretten afvist Nordania Leasings forsøg på at få adgang til Volvo'en, hvis værdi er 230.000 kroner.

501 køretøjer beslaglagt

Nordania har slået på, at selskabet ikke har haft nogen indflydelse på, hvem der konkret kørte i bilen. Beslaglæggelsen er i strid med både EU-retten og menneskerettighederne, hævdes det.

I sin afgørelse zoomer landsretten imidlertid ind på økonomi. Nordania har ikke oplyst omstændigheder, 'der giver grundlag for at antage, at de som følge af beslaglæggelsen med henblik på konfiskation vil lide noget økonomisk tab,' skriver dommerne.

Forleden oplyste Justitsministeriet og Rigspolitiet, at der i alt er blevet beslaglagt 510 køretøjer for vanvidskørsel siden 31. marts.

En tidligere opgørelse viste, at cirka hver tredje beslaglagte bil ejes af en anden end den, der skal have kørt vanvittigt. De berørte er familiemedlemmer, bekendte, arbejdsgivere og leasingselskaber.