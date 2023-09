Ledende bandemedlem sigtet: Planlagde drab

Et ledende bandemedlem blev torsdag aften anholdt og sigtet for at have spillet en central rolle i planlægningen af et drab, som skulle have været udført i sommeren 2020

Politiet slog torsdag aften til på Nørrebro i København, hvor de anholdte en 38-årig mand.

Der er tale om et ledende bandemedlem, som tilhører en af de to grupperinger, der aktuelt er i konflikt med en anden gruppering. Der er tale om en konflikt mellem Loyal To Familia (LTF) og Hells Angels (HA).

Den 38-årige er sigtet for at have planlagt et drab, der skulle have været udført i starten af juli i 2020. Drabet mislykkedes, da ingen personer dukkede op på det forventede sted.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

'Politiet mistænker ham for i en periode fra slutningen af juni til starten af juli 2020 at have spillet en aktiv rolle i planlægningen af et drab rettet mod en person fra en anden gruppering fra rocker- og bandemiljøet - dog ikke en gruppering, der indgår i den aktuelle konflikt,' oplyser politkredsen.

Tre år gammel sag

Anholdelsen er sket i et samarbejde mellem National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Københavns Politi, og sagen bygger blandt andet 'på krypteret kommunikation om planlægningen og udførelsen af selve drabet'.

- Vi er godt tilfredse med, at vi har fået et gennembrud i en tre år gammel sag. Vi har i forbindelse med efterforskningen haft et fint samarbejde med kollegerne i NSK, og vi fortsætter arbejdet med at komme til bunds i sagen, for vi er sikre på, at der er flere, der har været med, udtaler politiinspektør Knud Hvass i pressemeddelelsen.

Den 38-årige mand er desuden sigtet for overtrædelse af den såkaldte bandeparagraf. Det er en strafskærpende bestemmelse, som gør, at straffe om bandekriminalitet kan blive fordoblet.

Han fremstilles i grundlovsforhør fredag eftermiddag i Københavns Byret, hvor Københavns Politi vil begære lukkede døre. De kan derfor ikke oplyse yderligere.