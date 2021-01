Ledende figur anholdt efter uro ved Kongressen

Jacob Anthony Chansley er anholdt og sigtet for sin rolle under onsdagens optøjer i Kongressen i USA

Jacob Anthony Chansley, også kaldet Jake Angeli, er lørdag blevet anholdt og sigtet for sin rolle under optøjerne i og ved Kongressen i USA onsdag, som har kostet fem mennesker livet.

Det oplyser USA's justitsministerium i en pressemeddelelse.

Jacob Anthony Chansley er 32 år og er fra Arizona. Han er sigtet for ulovligt og ved brug af vold at være trængt ind i og have opholdt sig i Kongressen.

En 32-årig mand, som mistænkes at have indtaget Kongressen iført maling og pelshue med horn, er lørdag blevet anholdt. Foto: Win Mcnamee/Ritzau Scanpix

Horn og spyd

Især én person tiltrak sig opmærksomhed fra hele verden under onsdagens optøjer.

De fleste har således set billederne af en mand med rød og blå maling i hovedet, en pelshue med store sorte horn om hovedet og et spyd i hænderne, der står i Kongressen i Washington D.C., som han lige har stormet sammen med en stor gruppe Trump-tilhængere.

Denne mand formodes at være den nu anholdte Jacob Anthony Chansley, oplyses det i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Foto: Win Mcnamee/Ritzau Scanpix

Kendt figur ledede demonstranter i Washington

I dagene efter de optøjerne berettede mediet Business Insider, at den hornede mand fra billederne ikke var hvem som helst.

Jacob Anthony Chansley er nemlig ifølge mediet en ledende figur i den kontroversielle konspirationsbevægelse QAnon.

Og han spillede en aldeles synlig rolle under optøjerne. Her blev han således flere gange set vandre rundt i Kongressen med en megafon, mens han fik taget billeder med både Trump-støtter og QAnon-tilhængere.

Undervejs kunne han også ses dirigere med flere demonstranter.

Artiklen fortsætter under videoen

Foruden Jacob Anthony Chansley er to personer blevet anholdt.

Den ene er 36-årige Adam Johnson fra Florida. Ham kan du læse mere om her.

Den anden er 35-årige Derrick Evans fra West Virginia. Han blev for nyligt genvalgt som delegeret i West Virginia House of Delegates og skulle have streamet live på Facebook, mens han sluttede sig til demonstranterne for at bryde ind i Kongressen.

Foto: Stephanie Keith/Ritzau Scanpix

Giganter fjerner app

Forsøgte at stjæle talerstol: Nu er han anholdt

Gik viralt: Nu er han anholdt

Twitter lukker Trumps profil permanent