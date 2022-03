Ledende LTF'er anholdt for dobbeltdrab

Et ledende medlem af banden Loyal to Familia er torsdag anholdt i sagen om dobbeltdrabet i Kalundborg 17. november 2020.

Dermed er det 32-årige bandemedlem den tiende anholdte i sagen, hvor to blev dræbt, og en tredje livsfarligt kvæstet under et opgør i den kriminelle underverden.

- Det må være historisk. Jeg mindes i hvert fald ikke, at vi har haft en drabssag, hvor ti personer er anholdt, fortæller politikommissær Michael Andreasen fra Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Den 32-årige blev anholdt i Hundige klokken 16.35 torsdag eftermiddag under rolige omstændigheder, oplyser politiet.

- Vi kan ikke oplyse, hvorfor han er anholdt på et senere tidspunkt end de andre, siger Michael Andreasen.

To mænd blev likvideret, da de blev lokket i baghold.

Den 32-årige mand forventes fremstillet i grundlovsforhør senere fredag. Anholdelsen sker, blot to dage efter at Retten i Holbæk tog hul på nævningesagen mod seks mænd, der er tiltalt for deres rolle i dobbeltdrabene. Yderligere tre unge mænd er sigtet. Deres sag behandles særskilt.

- Vi har siden drabene i november 2020 foretaget en massiv efterforskning, hvorfor vi er tilfredse med, at vi har fået grundlag for at kunne anholde og sigte ti personer i alt, siger Michael Andreasen.

I retten mod de seks tiltalte kom det frem, at der i politiets efterforskning indgår beskeder sendt over den krypterede tjeneste SKY ECC. Politikommissær Michael Andreasen ønsker dog ikke at kommentere, hvorvidt den nye anholdelse hænger sammen med det krypterede materiale.

Under sin forelæggelse onsdag vurderede den ene anklager i sagen, Anja Lund Liin, at der var tale om en klokkeklar likvidering, da gerningsmænd åbnede ild mod de tre ofre i sagen, som var blevet lokket til en parkeringsplads ved supermarkedet Menu i Kalundborg.

To af personerne afgik ved døden, mens den tredje overlevede efter at have været i akut og overhængende livsfare, da han var blevet ramt af fire skud.

Ifølge politiet var skyderiet kulminationen på en konflikt mellem LTF-banden og en gruppering, man kalder Sydkyst-gruppen. Ofrene var tilknyttet til sidstnævnte, mens fire af de seks tiltalte i nævningesagen har tilknytning til LTF.

Anklageskriftet mod mændene beskriver, hvordan man to gange forud for drabet 17. november forsøgte at lokke de tre ofre til Kalundborg.