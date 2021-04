Leder efter drabsvåben

Dykkere fra Forsvarets Minørtjeneste leder fredag morgen efter to knive i forbindelse med drabet på en 33-årig mand natten til torsdag.

Eftersøgningen foregår i et vand-areal foran Det Internationale Kollegium i Albertslund.

En 26-årig mand blev torsdag varetægtsfængslet i fire uger og sigtet for at have dræbt det 33-årige offer med flere knivstik foran kollegiet.

Foto: Kenneth Meyer

I sigtelsen kom det også frem, at der ifølge politiet blev benyttet to knive.

Ekstra Bladets mand fortæller, at dykkerne fredag morgen nøje gennemgår et afgrænset område kanalen foran kollegiet i forsøget på at finde de to drabsvåben.

- De har noget reb med, der bruges til at markere de steder, som er afsøgt, siger han.

Ud over Forsvarets Minørtjeneste er der også teknikere fra Københavns Vestegns Politi til stede.

Foto: Kenneth Meyer

Den 26-årige varetægtsfængslede erkender dele af forløbet, men nægter sig skyldig i manddrab.

Beboere på kollegiet fortalte torsdag til Ekstra Bladet, at det angiveligt var en nabo-klage over høj musik, der førte til et skænderi mellem den 26-årige og den 33-årige dræbte.

På et tidspunkt blev skænderiet voldeligt, og den 26-årige trak to knive, som han ifølge sigtelsen angreb den 33-årige mand med.

Offeret blev tildelt talrige knivstik i halsregionen og et enkelt knivstik i brystet.