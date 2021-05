Leder efter forsvundet kvinde

Opdatering 22. maj 2021 klokken 13.38: Kvinden er fundet. 'Personalet i helikopteren fandt en person i Dybvad, som passede på signalementet, og en patrulje, der ankom til stedet, kunne konstatere, at der var tale om den efterlyste kvinde. Hun er nu retur hos de pårørende', skriver Nordjyllands Politi i et tweet.

Den 78-årige (navn slettet, red.) er forsvundet sporløst, efter hun fredag aften gik fra sin adresse på Dorfvej i Dorf.

(Navn slettet, red.) er dement, og politiet opfordrer folk til at henvende sig, hvis de har set hende, eller undersøge deres haver, garager, udhuse og andre steder, hvor hun kan være.

- Det kan jo være, at hun har søgt ly et af disse steder, siger vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi og fortæller, at de har meget politi i gang med eftersøgningen. Herunder indsatsleder og hunde, ligesom de også har rekvireret en helikopter.

(Navn slettet, red.) er formentlig iført grå/sølvfarvede gamachebukser, langærmet skjortebluse samt sorte sko med hvid sål og uden snørebånd.

Efter politiet har efterlyst den ældre kvinde, er de blevet kontaktet af en borger, der mener, at han kan have set hende. Det er de nu ved at undersøge nærmere.

Hvis man har set (Navn slettet, red.), skal man kontakte politiet på 114.