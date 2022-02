Leder efter Mia: Afspærring udvides

DRONNINGLUND STORSKOV (Ekstra Bladet): Eftersøgningen af 22-årige Mia Skadhauge Stevn fortsætter ufortrødent fredag aften.

Lige på grænsen til Dronninglund Storskov har politiet sent i eftermiddags opsat en lyskran, så de fortsat kan arbejde i det sorte aftenmørke. Kort før klokken 20.00 er der ligeledes blevet sat et stort hvidt telt op i det område, hvor der holder biler både fra politi, hjemmeværn og Institut for Retsmedicin.

Området er spærret af, men på afstand lyser projektører op, så Ekstra Bladets udsendte tydeligt kan se de mange politifolk, der går rundt og arbejder i området.

Tidligere fredag ankom også minigraver til skoven, hvor politiet torsdag fik et gennembrud i sagen, da de fandt dele af et lig, som de mener, tilhører den unge kvinde.

Et enormt og kuperet område skal gennemsøges. Foto: René Schütze

Et større og større område er tilsyneladende blevet afspærret i løbet af fredag. I hvert fald har hjemmeværnsfolk bevogtet stadig flere indfaldsveje til den enorme skov.

Der er blandt andet blevet lukket af ned til Sømosen, der ligger inde mellem de høje træer og bakker i skoven.

Hjemmeværnsfolk bevogter grænserne til skoven. Foto: René Schütze

Fredag morgen fortalte vicepolitiinspektør og efterforskningsleder ved Nordjyllands Politi Frank Olsen, at landets dygtigste og mest rutinerede hunde er blevet sat ind i eftersøgningen.

Hundene har flere gange givet hals, så det kunne høres på lang afstand.

Nægter sig skyldige

Politiet mener, at Mia Skadhauge Stevn er blevet dræbt af to 36-årige venner fra Vendsyssel. Hvilken relation de to drabssigtede har til Dronninglund Storskov, er uvist, men de bor begge i nærheden af området.

Mændene nægter sig skyldige. Ved et grundlovsforhør i går blev den ene løsladt, mens den anden blev fængslet i fire uger.

