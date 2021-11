Leder i Dødspatruljen mistænkt for to drab

En 24-årig lederfigur i den berygtede svenske bande Dødspatruljen er mistænkt for flere grove forbrydelser, herunder to drab, og anklagemyndigheden i Sverige fik ham fredag varetægtsfængslet in absentia i Attunda tingsrätt i Sverige.

Han sidder allerede varetægtsfængslet i Spanien og er sigtet for narkotikaforbrydelser.

Det skriver Expressen, SVT og Aftonbladet.

Dødspatruljen har også, som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, tråde til Danmark.

- Der er omstændigheder, der gør, at vi går ind med en anholdelsesbegæring nu, siger Olof Calmvik, der er senioranklager ved rigsenheden for international og organiseret kriminalitet, til Aftonbladet og tilføjer, at der er tale om en meget omfattende efterforskning, der kun er på et tidligt stadie.

- Det er den groveste, mest alvorlige kriminalitet, der findes, som vi efterforsker i denne sag. Og vi vil fortsætte med denne sag i lang tid fremover med store politiressourcer, siger senioranklageren til Expressen.

Den 24-årige er foruden to drab mistænkt for planlægning af drab, flere grove våbenovertrædelser, grov narkotikakriminalitet og røveriforsøg.

Drabene har begge mere end fire år på bagen.

Der er tale om et drab i Uppsala i 2017, hvor en mand blev skudt flere gange i overkroppen og dræbt uden for en burgerrestaurant. Noget, som er blevet beskrevet som en ren likvidering. Allerede dengang var en gruppe unge mænd fra Rinkeby i politiets søgelys, og den 24-årige mands dna blev fundet på mordvåbnet. Men beviserne holdt ikke til en tiltale, skriver SVT.

Det andet drab skete i april 2017 Järfälla nordvest for Stockholm, hvor en ung mand blev skudt på en parkeringsplads i et skovområde.

Ifølge Expressen er den 24-årige en af grundlæggerne af Dødspatruljen, der tidligere har været mistænkt for skyderier med dødelig udgang, men han er aldrig blevet tiltalt eller dømt for drab.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet den svenske gadebande som 'de farligste og mest voldsparate i Sverige' med alliancer til den forbudte bande LTF i Danmark.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til ugens udgave af 'Afhørt', hvor vi fortæller om en vanvidsbilist fra Ballerup, der torpederede en sagesløs 59-årig mand.