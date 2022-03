Leder med droner og hunde efter Frederik

En eftersøgning er lige nu i gang, hvor politiet leder efter Frederik ved havneområdet i Helsingør. Også familie, venner og lokale borgere forsøger at finde ham

Der arbejdes intenst efter at finde 16-årige Frederik fra Hørsholm, der forsvandt efter en bytur natten til lørdag.

Han blev senest set på natklubben Retro i Bjergegade i Helsingør, som han forlod klokken 03.10.

Mens Nordsjællands Politi arbejder på at finde Frederik ved havneområdet i Helsingør, finder også en privat eftersøgning sted.

Det er Philip Møller, der leder eftersøgningen. Han har et tæt forhold til Frederiks familie, og de gør alt, hvad de kan, for at finde den 16-årige.

- Vi har hunde ude og droner i luften. Inden længe får vi også både i vandet, for vi skal finde Frederik, fortæller Philip Møller til Ekstra Bladet.

Leder alle vegne

Philip Møller fortæller, at et sted mellem 50 og 100 mennesker i skrivende stund leder efter Frederik.

- Vi kigger alle vegne. I centrum, ved havnen, stationerne og langs Strandvejen til Hørsholm, hvor Frederik bor.

Philip Møller opfordrer så mange borgere som muligt til at komme og lede efter Frederik, og budskabet bliver også delt hyppigt på de sociale medier.

I forbindelse med Frederiks forsvinden ønsker Nordsjællands Politi at komme i kontakt med et ægtepar, der senest blev set med Frederik, inden han blev meldt savnet.

Politikredsen kan kontaktes på telefon 114.

