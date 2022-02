Leder stadig efter Mia: Kræver enorm koncentration

Nogle af landets dygtigste hunde søger lige nu efter den 22-årige Mia Skadhauge Stevn i Dronninglund Storskov nord for Aalborg.

Det fortæller efterforskningsleder Frank Olsen, vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, fredag morgen.

I aftes meddelte han ved en pressebriefing, at politiet har fundet menneskedele i skoven, som man mener tilhører den unge kvinde. Og de søger fortsat.

Billeder fra i går, hvor politiet fandt menneskedele i Dronninglund Storskov. Foto: René Schütze

- På et tidspunkt blev det i aftes for mørkt og for koldt til at arbejde, så vi er startet her igen til morgen, da det blev lyst.

- Det er en opgave, der kræver enorm koncentration hele tiden, fortæller vicepolitiinspektøren til Ekstra Bladet. Han vil ikke fortælle, præcis hvor meget mandskab der er ude at lede.

Hundepatruljerne er hentet ind fra flere andre politikredse, og der er ifølge vicepolitiinspektøren tale om såkaldte gruppe-1 hunde - de mest erfarne og rutinerede hunde.

- Har I fundet andre afgørende ting siden det, I kunne fortælle ved pressemødet?

- Nej, det har vi ikke.

- Har I fundet andet end menneskedele, der er interessant for efterforskningen?

- Nej, ikke på nuværende tidspunkt.

Ekstra Bladets journalist gør status på Mia-sagen efter politiets pressemøde

Politiet mener, at Mia Skadhauge Stevn er blevet dræbt af to 36-årige venner fra Vendsyssel. Hvilken relation de to drabssigtede har til Dronninglund Storskov, er uvist, men de bor begge i nærheden af området.

Mændene nægter sig skyldige. Ved et grundlovsforhør i går blev den ene løsladt, mens den anden blev fængslet i fire uger.

Ekstra Bladet talte med den løsladte, efter at han blev sat af hjemme hos sine forældre. Læs mere her(+)