Leifs 100.000 forsvandt på mystisk vis: Nu appellerer datteren

Leif Lundstrøm fra Årslev på Fyn er blevet 100.000 kroner fattigere, efter at pengene er blevet stjålet fra et natbord i hans soveværelse

Det er ikke noget nyt fænomen, at ældre bliver franarret penge. Men når beløbet er 100.000 kroner, og det tilmed er kontant, spærrer man øjnene lidt ekstra op.

Det er ikke desto mindre tilfældet for 80-årige Leif Lundstrøm, der mistede 100.000 kroner, som han havde liggende i sit hjem. Det fortæller hans datter til Ekstra Bladet.

- Min far er en ældre herre på 80 år, og han kan godt lide at have sine penge på sig.

- Det er sådan, han er vokset op, og det er han vant til hjemme fra sin egen mor og far, lød det fra Tine Blaabjerg, Leif Lundstrøms datter, da Ekstra Bladet talte med hende torsdag formiddag.

Gitte Blaabjerg lavede torsdag formiddag sit opslag på Facebook, som siden er gået viralt. Hun appellerede til personen, der har taget pengene, og hun skrev sågar, at hun var villig til at droppe sigtelsen, hvis de afleverede pengene.

Hun var ellers ikke meget for at benytte sig af de sociale medier. Men hun valgte at lave et 'sobert opslag', som hun beskriver det.

- Far, du får ikke dine penge igen, fortalte Gitte sin far, efter hun havde lavet opslaget.

- Jeg prøver at appellere til dem, der har taget pengene, siger hun.

Måske lidt dumt

Tiderne skifter, men for Leif Lundstrøm har det været rart at have sine kontanter fysisk.

- I gamle dage var der ikke noget, der hed kassekredit og dankort, så når min farfar skulle købe cykler hjem til sin butik, købte han dem kontant, konstaterer Gitte Blaabjerg.

- Men at have 100.000 kroner kontant liggende er måske heller ikke den bedste idé, medgiver Gitte Blaabjerg.

- Min far synes, det er hyggeligt at mindes sin far på den måde med kontanter, for ellers er det da dumt at ligge inde med så mange kontanter.

Søndag morgen blev Gitte ringet op af sin fars hjemmehjælper, som fortalte, at hendes far sagde, at hans penge var væk.

- Jeg kører derned og tjekker. Og ganske rigtigt. Han har to-tre gemmesteder, og pengene er væk, lød det fra Gitte Blaabjerg.

- Jeg kigger mig lidt rundt, og der er ingen tegn på indbrud, eller at noget er brudt op. Jeg kigger i vaskemaskinen. Han har haft et uheld i sengen, og da han kom tilbage fra toilettet, var pengene væk.

Leif Lundstrøms datter føler ikke, at politiet har taget sagen seriøst. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Meldt til politiet

Gitte Blaabjerg meldte naturligvis sagen til politiet søndag og forventede på baggrund af beløbets størrelse, at de tog fat på det allerede mandag.

Men det endte med, hun selv skulle tage kontakt til politiet for at finde ud af, at sagen var overgået til efterforskningen.

- Jeg følte ikke, jeg blev taget alvorligt af politiet, lyder det fra en frustreret Gitte Blaabjerg.

Ingen mistænkte på nuværende tidspunkt

Ekstra Bladet har snakket med Fyns Politi, som bekræfter, at de har modtaget anmeldelsen, men som ellers ikke har mange oplysninger i sagen.

- Vi modtog søndag en anmeldelse og har i dag haft betjente ude for at sikre spor samt afhøre anmelder og forurettede i sagen, lyder det fra Sunniva Pedersen-Reng, kommunikationsmedarbejder ved Fyns Politi.

Det kan umiddelbart lyde mærkeligt, at der går fire dage, fra anmeldelsen løber ind, til man sikrer sporene, men det afviser Fyns Politi

- Det er en politifaglig vurdering, om sporene i en sag forsvinder.

Da vi spørger ind til kritikken, som Gitte Blaabjerg retter mod dem i interviewet med Ekstra Bladet, beklager Fyns Politi.

- Vi har snakket med anmelder i dag, for vi kunne forstå på hende, at hun ikke følte sig taget seriøst. Så nu har vi haft en snak med hende om, hvordan sagen bliver behandlet fremadrettet.

- Vi er selvfølgelig kede af det, hvis hun har oplevet ikke at blive taget seriøst, siger Sunniva Pedersen-Reng.

Fyns Politi siger samtidig til Ekstra Bladet, at de ikke kan oplyse, om der er nogen mistænkte i sagen på nuværende tidspunkt.