Lejemord der rystede verden

Det brasilianske politi havde længe mistanke til et tv-program, der påfaldende ofte kom først til gerningsstederne. Da en af programledernes tidligere livvagter indrømmede drab, sigtede de lederen for at have bestilt mord for at få flere seere. Læs her om nogle af de mest spektakulære lejemord i historien