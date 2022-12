Tirsdag eftermiddag er der udbrudt brand i en lejlighed i Juelsparken i det sydøstlige Aalborg.

Her er både politi, ambulancer og brandvæsnet ankommet til stedet.

Ifølge Nordjyllands beredskab er der tale om en voldsom brand, hvor der kommer flammer ud ad vinduerne.

Her lyder det ligeledes i et tweet, at man er i gang med at evakuere beboere i opgangen.

Der er endnu ikke meldinger om tilskadekomne.

