Letbaneafgange aflyst på grund af personpåkørsel

Letbanesporvogne i Aarhus-området holder for nuværende stille. Det skyldes en personpåkørsel af en mand i Risskov-området

En mand er blevet påkørt af en letbanevogn i Aarhus.

Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke muligt for aarhusianerne at bruge sporvognen som transportmiddel på strækningen fra Aarhus H og Ryomgård frem til 12:18, hvor trafikken forventes at blive genoptaget.

Det oplyser Midttrafik på sin hjemmeside.

Ifølge Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, modtog politiet en melding 20 minutter over 7 om uheldet, der forsinker letbanetrafikken.

- Uheldet, en personpåkørsel af en mand, skete ude omkring Sletterhagevej ved Grenaavej i Risskov.

- Manden er dog ikke kommet alvorligt til skade og er nu på skadestuen for at blive behandlet for lettere skader

L1-sporvognen kørte i første omgang slet ikke på den befolkede strækning mellem Aarhus H og Lystrup, men fra 9.48 blev kørslen på strækningen genoptaget