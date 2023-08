Letbanen i Odense afsporet efter uheld

En bil har onsdag aften påkørt letbanen i Odense. I den forbindelse er toget blevet afsporet.

Det bekræfter vagtchef ved Fyns Politi Milan Seyfabad over for Ekstra Bladet.

To personer er kørt til tjek på sygehuset, men der er umiddelbart tale om mindre skader.

Ifølge vagtchefen er der angiveligt tale om en person fra personbilen og en passager fra letbanetoget, der er kørt på skadestuen.

Foto: Local Eyes

Uvis tidshorisont

Anmeldelsen kom klokken 22.19, og politiet er fortsat til stede ved uheldsstedet.

- Vi er ved at klarlægge årsagen til uheldet og omfanget, siger vagtchefen.

Milan Seyfabad fortæller, at politiet nu samarbejder med brandvæsnet og Odense Letbane med henblik på at få toget op at køre igen.

Fyns Beredskab bekræfter over for Ekstra Bladet, at de er til stede. Her lyder det dog, at det umiddelbart er Odense Letbane, der selv står for at få toget på skinner igen.

Det er endnu uvist, hvornår letbanen vil køre igen.