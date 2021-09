Levakovic-brødre kæmper mod udvisning: Vi er syge

To brødre kræves udvist til Kroatien, efter at Levakovic-klanen fredag blev fundet skyldige i en række grove tyverier begået med baggrund i covid-19-epidemien

Da Højesteret for to år siden reddede Jimmi Levakovic fra udvisning af Danmark - trods en dom på to års fængsel - erkendte hans forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen, at det var sidste udkald.

- Gør han noget igen, risikerer han i høj grad udvisning, sagde Michael Juul Eriksen.

Men i dag sidder den snart 33-årige vanekriminelle Jimmi Levakovic igen i retten og kæmper mod at blive udvist til Kroatien.

Det sker, efter at han i dag blev kendt skyldig i en række nye forbrydelser begået mod ældre mennesker sammen med familiemedlemmerne Dollar Levakovic, 31, Santino Levakovic, 27, og Silvia Winther, 43.

De opsøgte ofrene og trængte ind på deres bopæle under påskud af, at de skulle spritte af for corona.

Risikerer dobbelt straf

Levakovic-klanen blev kendt skyldig en serie af tricktyverier af systematisk og organiseret karakter og af grov beskaffenhed - rettet mod ældre og sårbare borgere.

Straffen kan blive fordoblet, når dommen falder senere fredag, fordi en række af forholdene blev begået i ly af covid-19-epidemien.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Egon var et af ofrene for Levakovic-klanen. Han døde, inden retssagen gik i gang. Familien har givet tilladelse til, at billedet bruges. Foto: Linda Johansen

Anklagemyndigheden kræver Jimmy Levakovic idømt ni års fængsel, Dollar Levakovic mindst seks års fængsel, Silvia Winther syv-otte års fængsel, og Santino Levakovic godt fem års fængsel. Dollar og Silvia er danske statsborgere og kan derfor ikke udvises.

De fire familiemedlemmer har tilsammen mindst 58 tidligere domme.

Levakovic-familien blev frifundet for et hjemmerøveri , der i stedet blev betegnet tricktyveri, fordi offeret er dement og ikke har kunnet afgive forklaring i retten om trusler og vold, som han i sin tid forklarede politiet.

Som den eneste blev Silvia Winther kendt skyldig i et røveri, hvor hun truede sig til 80.000 kr. hos en ældre kvinde, da Silvia Winther iført mundbind og handsker opsøgte kvinden og sagde, at hun kom fra hjemmeplejen og skulle spritte hjemmet af.

Anklagemyndigheden kræver Jimmi Levakovic, der har 22 tidligere relevante domme, og hans bror Dollar Levakovic, der er dømt 18 gange før, udvist for bestandigt. Men brødrene mener, at en udvisning til Kroatien, hvor de begge er statsborgere, vil være ødelæggende for dem.

'Vi er syge'

De har begge hustruer og tre børn i Danmark. De taler ikke et ord kroatisk, og de er begge syge, forklarede de i retten.

Jimmi Levakovic siger, han har alvorlig sukkersyge, der næppe kan behandles i Kroatien, og Dollar Levakovic mener, at han lider af en slags skizofreni, hvor han hører stemmer.

Deres koner og børn, der alle er svenske statsborgere, hverken kan eller vil følge med brødrene til Kroatien.

- Jeg måler mit blodsukker seks-otte gange om dagen. Det er ret alvorligt, sagde Jimmi Levakovic. Han taler kun dansk og roma og kender ingen i Kroatien.

Flere familiemedlemmer er ellers tidligere udvist til Kroatien, blandt andre broderen Jura Levakovic.

Dollar Levakovic fortalte i retten, at han aldrig har været i Kroatien, og at han har haft psykiske problemer siden en trafikulykke, hvor en passager omkom. En udvisning af ham vil være katastrofal for ham og familien.

Dollar Levakovic har ligesom sin bror Jimmi tre børn født i Danmark, men de er alle svenske statsborgere. Privatfoto

Anklageren Britt Hansen siger, at Jimmi Levakovic ikke respekterer det danske samfund og danske normer, og han ønsker ikke at integrere sig.

- Hvis han ikke udvises, så vil han fortsætte sit kriminelle liv, så snart han kommer på fri fod. Det er det, han kender, sagde anklageren.

Samme argumenter brugte hun om Dollar Levakovic. Hun mente, at hvis begge brødre bliver udvist, så kan de støtte hinanden i Kroatien.