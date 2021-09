Levakovic-klanen: Nu er dommen faldet

To brødre fra Levakovic-klanen udvises af Danmark i ni år

RETTEN I GLOSTRUP, Ekstra Bladet: Fire medlemmer af Danmarks mest kriminelle familie, sigøjner-klanen Levakovic, plyndrede ældre mennesker i ly af corona-epidemien, hvor de mødte op med mundbind, gummihandsker og håndsprit og bluffede sig ind i pensionisternes hjem for at stjæle penge og smykker.

Nu har et nævningeting ved Retten i Glostrup dømt de fire trick-tyve.

Den 32-årige Jimmi Lekakovic, der i forvejen samlet havde 27 domme i bagagen siden han fyldte 18 år, idømmes fem et halvt års fængsel, og han udvises i ni år.

Hans bror Dollar Levakovic, 31, får tre år seks måneders fængsel og udvises i ni år. Han havde 18 domme i forvejen.

Anklager Britt Hansen havde anmodet om, at de to brødre skulle udvises for bestandigt.

- Det er bydende nødvendigt af hensyn til den offentlige sikkerhed at udvise dem, sagde retsformand Hans J. Christensen.

Der var ni dommerstemmer for udvisning i ni år og en for seks år. Skyldspørgsmålet blev afgjort af et enigt nævningeting i morges.

Santino Levakovic, 27, der er søn af sigøjnerbossen Gimi 'Boss' Levakovic fik to år og ni måneders fængsel. Han er dansk statsborger og kan ikke udvises. Han havde i forvejen 11 domme på straffeattesten.

Silvia Winther, 43, der er faster til Jimmi, Dollar og Santino Levakovic, fik fem års fængsel. Hun er også dansk statsborger. Hun havde syv domme i forvejen.

Som den eneste blev Silvia Winther også dømt for et røveri, hvor hun truede sig til 80.000 kr. hos en 91-årig kvinde, da Silvia Winther iført mundbind og handsker opsøgte kvinden og sagde, at hun kom fra hjemmeplejen og skulle spritte hjemmet af.

Alle fire dømte tog betænkningstid med hensyn til anke af dommen. De har siddet varetægtsfængslet i cirka 16 måneder.

De tre dømte med længste straffe accepterede fortsat varetægtsfængsling, mens Santino Levakovic med sin straf på to år og ni måneder anmodede om at blive løsladt til senere afsoning.

- Jeg vil gerne hjem til mit nyfødte barn. Jeg lover, at jeg møder op til afsoning, sagde Santino Levakovic.

- Det tager vi med i overvejelserne, sagde retsformand Hans j. Christensen.

Kort efter besluttede retten, at Santino Levakovic løslades til senere afsoning af resten af straffen.