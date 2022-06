Leverede narko på p-plads ved Lidl

42-årige Rene Birk Hansen er i dag ved en tilståelsessag blevet idømt fem et halvt års fængsel i en sag, der handler om seks kilo amfetamin og 100 gram kokain.

Sagen trækker ifølge Ekstra Bladets oplysninger tråde til et sagskompleks, hvor en nu tidligere HA-rocker er tiltalt som bagmand.

I forbindelse med sagen har politiet i en pressemeddelelse oplyst, at manden blev dømt for at have medvirket til at videreoverdrage narkoen. Det skete over to omgange, hvor amfetaminen blev leveret til to medgerningsmænd på Lidl's parkeringsplads i Banegårdsgade i Odder.

Bestillingerne og koordineringen skete tilbage i år 2020. Ved straffens udmåling blev der af retten lagt vægt på, at den dømte havde haft en underordnet rolle i sagen, og at han ikke selv havde haft nogen økonomisk vinding.



Den pågældende mand har sammen med de to medgerningsmænd siddet varetægtsfængslet siden 11. maj 2022, oplyser politiet i pressemeddelelsen.



- Der ligger et virkeligt godt stykke efterforskningsarbejde bag denne sag. Jeg er derfor også tilfreds med, at retten i dag har idømt den 42-årige en lang fængselsstraf for at bestille og koordinere overdragelsen af blandt andet en stor mængde amfetamin, siger specialanklager i National enhed For Særlig Kriminalitet, Rasmus Gyldenløve Jensen.



Tidligere på måneden blev en 28-årig mand dømt for videreoverdragelse af fem kilo amfetamin i samme sagskompleks.