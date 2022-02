Redningsmandskab er på stedet, hvor en lift er væltet ned over et tag

I Lundtofteparken i Kongens Lyngby er en lift væltet ned over et tag.

Lift væltet nedover tag. Foto: Kenneth Meyer

De to personer, som arbejdede i liften, er hentet ned og er uskadte.

Det fortæller Henrik Thelin, vagtchef for Nordsjællands Politi.

- Liften vælter ned over et tag og læner sig nu op ad bygningen. De to personer er heldigvis uskadte, siger Henrik Thelin.

- Det er formentlig en forkert læsning af liften, som fører til, at den vælter, siger Henrik Thelin.

Der er en kran på vej, som skal løfte liften ned fra taget.