Lig i vandet obduceres i dag

Hvorfor døde han, hvordan havnede han i vandet, og hvem er manden? Politiet på Midt- og Vestsjælland står med flere spørgsmål end svar i forbindelse med fundet af en død mand i vandet ved Yderby Lyng på Sjællands Odde.

Manden blev fundet mandag eftermiddag drivende et par meter ude i vandet. Han har ingen id-oplysninger på sig, og endnu har politiet ikke fået nogen henvendelser fra folk, der muligvis kunne savne ham.

Sagen behandles som et mistænkeligt dødsfald.

Politiet kan i dag supplerende oplyse, at der er blevet foretaget undersøgelser i området både til lands, til vands og i luften med en drone for at finde spor, der kunne bidrage til at oplyse identiteten.

Også findestedet og stranden i området ved den yderste del af Gniben blev afsøgt med en hundepatrulje, men der er ikke fundet afgørende spor til brug i sagen.

Ser efter særlige kendetegn



I dag bliver der foretaget ligsyn og obduktion i et forsøg på både at fastslå dødsårsagen og finde eventuelle særlige kendetegn, der kan bidrage til identifikation af ham. Midt- og Vestsjællands Politi undersøger om savnede personer fra andre steder i landet kan være identisk med den døde.

- Hvorfor ser I på sagen, som et mistænkeligt dødsfald?

- Når vi har en person, der bliver fundet død i naturen eller hjemme, og vi ikke i løbet af kort tid kan sige, hvad personen er død af, så behandler vi sagen som mistænkelig. Vi efterforsker her, hvordan han er havnet i vandet, og hvad dødsårsagen er, for vi skal kunne fastslå, om der er sket noget strafbart, eller om der er tale om et naturligt dødsfald, siger Martin Bjerregaard, politiets talsmand til Ekstra Bladet.

Manden blev fundet ved Gnibenvej klokken 13.55. Han har tilsyneladende kun ligget i vandet i kortere tid. Han beskrives som 50-60 år, kraftig af bygning og iført en grå hættetrøje, blå t-shirt og vandrestøvler af mærket OKIY.



Henvendelser til politiet på 114