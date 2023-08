Lig nedgravet: To mænd tiltalt for drab

Michael Bodilsen var forsvundet sporløst i 24 dage, før hans lig blev fundet gravet ned i en haveforening i Vonsild ved Kolding.

Kort efter fundet af den 43-årige mand blev to mænd og en kvinde anholdt og sigtet for drabet. Kvinden blev dog siden løsladt, og sigtelserne mod hende er frafaldet.

Men de to mænd på 33 og 41 år er nu blevet tiltalt for at have dræbt Michael Bodilsen i forening og efter forudgående aftale i tidsrummet mellem 2. og 4. maj sidste år og for at have behandlet liget usømmeligt.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. De skriver dog ikke, hvordan de mener, at Michael Bodilsen blev dræbt.

Michael Bodilsen blev efterlyst af politiet, efter han havde været sporløst forsvundet i to uger. Politifoto

Michael Bodilsen blev efterlyst af sine pårørende 7. maj sidste år, og 17. maj sidste år sendte Sydøstjyllands Politi efter efterlysning ud med navn og billede. Her fremgik det, at han ikke var set siden 2. maj.

Et kig på Michael Bodilsens profil på sociale medier viste, at han samme dag, som han sidst blev set, havde lagt et billede op, hvor han var voldsomt forslået og skrev, at han havde fået tæsk i sit hjem uden grund.



Ifølge tiltalen mod den 33-årige mand, er han også tiltalt for at have begået vold mod den nu dræbte mand 1. maj sidste år.

Der var et omfattende gravearbejde i gang - her skjult af en havepavillion - i sidste uge i haveforeningen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Her i kolonihaveforeningen Springbjerg i Kolding fandt politiet det nedgravede lig. Foto: Anders Brohus

De tiltalte nægter sig begge skyldige i sagen.

Sagen indledes ved Retten i Kolding 11. september og skal behandles over ni retsdage. Dommen ventes 9. oktober.