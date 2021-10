Ligdele fundet i Grønland: Mand og kvinde fængslet

En mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger i forbindelse med fund af ligdele i den vestgrønlandske by Ilulissat. Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse natten til søndag dansk tid.

En kvinde er desuden blevet varetægtsfængslet i tre døgn. Begge er sigtet for drab, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.AG.

I alt tre personer blev anholdt i sagen fredag eftermiddag på en adresse i Ilulissat. En blev senere løsladt, da politiet vurderede, at vedkommende ikke havde noget med sagen at gøre.

Kvinden og manden blev lørdag fremstillet ved et grundlovsforhør, skriver politiet. Det fremgår ikke, hvordan de to forholder sig til sigtelsen. Grønlands Politi skriver i pressemeddelelsen, at der vil komme flere oplysninger i sagen søndag morgen.

Lørdag i sidste weekend blev der fundet dele af et lig fra et menneske ved byens affaldsforbrændingsanlæg. Siden blev området gennemsøgt i samarbejde med brandvæsenet, hvorefter der sent mandag dukkede endnu en ligdel op.

Politiet har ifølge Sermitsiaq.AG en klar formodning om, hvem den afdøde er.

Grønlands Politi meldte fredag aften, at det ville fortsætte med at afsøge anlægget for øvrige spor hen over weekenden. Derfor vil området været afspærret.

Derudover påbegyndte politiet tekniske undersøgelser på adressen, hvor manden og kvinden blev anholdt.

I løbet af denne uge blev der bedt om assistance fra Danmark. Onsdag ankom retsmedicinere og teknisk personale derfor til Ilulissat. Hvorvidt de fortsat befinder sig i byen for at assistere, skriver politiet ikke noget om.