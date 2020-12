Ligdele i rygsækken: 'Napoleon' dømt for kvindemord

Excentrisk russisk historiker idømt 12 et halvt års fængsel for bestialsk drab på sin 24-årige kæreste Anastasia Yeahchenko, hvis arme blev stuvet af vejen i hans rygsæk

Oleg Sokolov er ekspert i den franske general Napoleon og strategisk krigsførelse.

Det hjalp ikke den 63-årige russer, da han forleden blev idømt 12 år og seks måneders fængsel efter at have erkendt sig skyldig i drabet på sin kun 24-årige elev og kæreste Anastasia Yeshchenko tilbage i november 2019. Han sluttede forbrydelsen af med at og partere den unge kvindes lig.

Det rapporterer BBC.

Den nu afdøde Anastasia Yeshchenko boede sammen med den 39 år ældre lektor på universitetet i Sankt Petersborg. Foto: Mikhail Tereshchenko/Ritzau Scanpix

Mordet har vakt bestyrtelse i Rusland, hvor kvindesagsforkæmpere har anskuet det som et signal om ligegyldighed overfor vold og overgreb mod kvinder i retssystemet og brede dele af den russiske befolkning.

Ikke færre end 7500 personer underskrev sidste år en online-erklæring om, at universitetet i Sankt Petersborg, hvor den russiske 'Napoleon' underviste i historie, havde udvist ligegyldighed overfor en række klager over Oleg Sokolov.

Døddrukken i flod

Den nu drabsdømte mand blev fundet efter den makabre forbrydelse fundet døddrukken i en flod. I sin rygsæk havde han mordvåbnet - et skydevåben - og drabsofrets afskårne arme.

Efterfølgende fandt politiet flere af kvindens ligdele langs med flodens bredder og i Sokolovs lejlighed i Sankt Petersborg.

Den skandaliserede historiker Oleg Sokolov fotograferet under retssagen i Sankt Petersborg. Foto: Anton Vaganov/Reuters

I løbet af retssagen erkendte han at have skudt Anastasia Yeshchenko fire gange med et oversavet jagtgevær, før han skar hende i stykker med en sav og køkkenknive.

Han forklarede, at det var hans plan at klæde sig på som sit forbillede Napoleon og derefter tage sit eget liv, når han havde skaffet sig af med Anastasia Yeshchenkos ligdele.

Sød og stille studerende

Den unge kvinde var oprindelig flyttet fra sin hjemegn i Krasnodar-regionen for at afslutte sin uddannelse i Sankt Petersborg.

Overfor for det russiske nyhedsbureau RIA beskrev en af den nu afdøde kvindes venner hende som 'stille, sød og en mønsterstuderende'.

Den dræbte kvindes begravelse hjemme i byen Starovelichkovskaya i Krasnodar-regionen var et stort tilløbsstykke. Foto: Mikhail Tereshchenko/Ritzau Scanpix

Galina og Oleg Yeshchenko, forældre til den dræbte kvinde, får her afløb for deres dybe sorg. Foto: Mikhail Tereshchenko/Ritzau Scanpix

Hendes mor er politiofficer og faderen skolelærer, mens en bror en overgang var målmand på det russiske ungdomslandshold i fodbold.

Det er uklart, hvordan det umage par fandt sammen. Men Anastasia Yeshchenko havde boet hos den 39 år ældre lærer siden 2016, og udadtil havde de et harmonisk kæresteforhold.

Sokolov: 'Hun angreb'

Den modelsmukke kvinde var medforfatter til flere af hans utallige afhandlinger om Napoleon, og han yndede at benævne hende med kælenavnet Josephine.

Oleg Sokolov hævdede under retssagen, at den unge kvinde havde angrebet ham med en kniv under et rasende skænderi, og at han i desperation havde affyret skud mod hende for at forsvare sig.

Den version af begivenhederne er blevet afvist af Anastasia Yeshchenkos forældre.

Russisk 'Napoleon' havde sin unge kærestes parterede arme i rygsækken

Napoleon-ekspert indrømmer: Dræbte og parterede sin elskerinde