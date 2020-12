Lige nu: 20 hunde leder efter Maria

Politiet er i fuld gang med at tjekke weekendens tip i Maria From Jakobsen-sagen

20 nedgravningshunde leder lige nu efter den forsvundne Maria From Jakobsen i et område af skoven Færgelunden ikke langt fra Frederikssund.

Det oplyser vicepolitiinspektør og leder af Efterforskningscenteret ved Nordsjællands Politi Lau Lauritzen.

- Det er en del af den planlagte metodiske eftersøgning, siger han til Ekstra Bladet.

Nedgravningshunde er specialtrænede politihunde, der kan få færten af ting under jorden. Det er ikke første gang, politihunde leder i skoven, men tidligere har det været uden held.

Lau Lauritzen oplyser også, at politiet har fået adskillige tip i sagen om det formodede drab på Maria From Jakobsen.

Thomas Gotthard er præst og gift med den forsvundne Maria. Privatfoto

Fredag - da navneforbuddet på den drabssigtede Thomas Gotthard blev ophævet - sendte Nordsjællands Politi hans billede ud i offentligheden og efterlyste vidner til hans færden i perioden efter 26. oktober, hvor den 43-årige psykolog og mor til to forsvandt.

- Vi har fået omkring 35 henvendelser i løbet af weekenden. De er alle sammen brugbare, og to-tre af dem har vi lige nu prioriteret over de andre, siger vicepolitiinspektøren. Han understreger, at politiet fortsat gerne vil have henvendelser fra folk, der har hørt eller set noget, som kan være relevant for efterforskningen.

Politifoto af Thomas Gotthard. Præsten har anlagt fuldskæg i perioden efter konens forsvinden.

Maria From Jakobsen forsvandt fra familiens hjem 26. oktober. Længe blev hendes forsvinden betragtet som frivillig, men 15. november blev hendes mand, præsten Thomas Gotthard, anholdt og sigtet for drab. Politiet har endnu ikke fundet et lig.

Manden nægter sig skyldig og kæmper en indtil videre forgæves kamp for at blive løsladt.