Lige nu: Fremstilles for trusler mod statsministeren

To mænd nægter sig skyldig i sigtelser i forbindelse med ophængningen af dukke, der blev brændt af. En tredje mand er anholdt, og en fjerde mistænkes

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Der har været en forudgående planlægning i forbindelse med ophængningen af den mannequindukke med statsminister Mette Frederiksens ansigt klistret på, der blev brændt af lørdag aften ved Forum i København.

Det mener anklagemyndigheden, der søndag eftermiddag fremstiller to mænd på 30 og 34 år, der primært er sigtet efter den helt tunge § 113 i straffeloven, der handler om at antaste Folketingets og statsministerens sikkerhed.

Strafferammen går op til 16 års fængsel eller under særligt skærpende omstændigheder op til livstid.

Statsminister-dukken havde ligeledes et skilt om halsen med en tekst, hvor der blandt andet stod, 'hun må og skal aflives'.

Et yderst makabert billede af en dukke forestillende landets statsminister dukkede op under demonstrationen lørdag i København. Foto: Tariq Mikkel Khan

De sigtede nægtede sig begge skyldige og fik navneforbud trods pressens protester på grund af sagens tidligere stadie.

Ifølge senioranklager Søren Harbo fra Københavns Politi er der anholdt en tredje 32-årig mand i sagen, som dog først bliver fremstillet i morgen. Derudover sagde anklageren, at der er en 'bagmand', der endnu ikke er anholdt, og derfor ikke skal kunne læse om sagen i pressen.

Under sin anmodning om dørlukning henviste han til, at 'der er sket noget forud for selve afbrændingen'.

Afhørt hver for sig

- Det er det, vi gerne vil holde tæt ind til kroppen, indtil det er endeligt afklaret, sagde han.

Det gav dommeren ham medhold i, selvom pressen protesterede, og de sigtede gerne ville afgive forklaring i et åbent retsmøde.

De to sigtede bliver nu afhørt hver for sig, efter de havde fået sigtelserne læst op.

Dukken, der skulle forestille statsminister Mette Frederiksen (S), blev hængt op på gaden i København på Julius Thomsens Plads. (Arkivfoto). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Mændene var begge iført ansigtsskærme, da de kom ind i retten, men fik lov til at tage dem af, da de satte sig.

Begge var iført sorte hættetrøjer, og mens den ene er barberet skaldet, har den anden lidt mere hår og synlige tatoveringer.

Afbrændingen skete lørdag aften omkring klokken 19.25 i forbindelse med en demonstration i København, som gruppen Men In Black havde arrangeret mod regeringens coronarestriktioner.

Demonstrationen blev afsluttet på Julius Thomsens Plads ved Forum, hvor flere endte i optøjer og sammenstød med politiet.