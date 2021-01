Lige nu: Fyrværkeri og romerlys på Rådhuspladsen

En gruppe borgere, der de seneste måneder har marcheret flere gange i København, demonstrerer lørdag aften på Rådhuspladsen under navnet Men In Black

De sortklædte borgere, der de seneste måneder ved flere lejligheder har demonstreret og marcheret i København, demonstrerer lige nu på Rådhuspladsen 'for frihed'.

Romerlys og fyrværkeri: Sortklædte demonstrerer atter i København

Her affyres der fyrværkeri og romerlys mens folk råber 'frihed for Danmark, vi har fået nok'. En stor del af demonstrationens deltagere har ligeledes taget fakler med.

Demonstrationen er anmeldt og dermed lovlig.

Affyring af fyrværkeri og romerlys er til gengæld ikke lovligt, i hvert fald ikke før den 27. december 2021, hvor det igen vil være lovligt i forbindelse med fejring af nytåret.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Københavns Politi, der kan fortælle, at de indtil nu har anholdt en person ved demonstrationen for overtrædelse af fyrværkeriloven.

Kastede romerlys efter politiet

Demonstrationen var anmeldt til at foregå på Rådhuspladsen, men efter taler besluttede gruppen af demonstranter at gå en tur.

- Vi er ikke klar over, hvor de vil hen, men vi følger dem selvfølgelig tæt. 19 december så vi jo, at der blandt andet også var en gruppe af uromagere, der opførte sig helt uacceptabelt, hvilket vi ikke tolererer denne gang. Så vi lige så spændte på, hvor de skal hen, fortæller Rasmus Agerskov Schultz, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Kort tid efter at demonstrationen gik ned langs strøget, kastede nogle fra gruppen af demonstranter med romerlys efter politiets salatfade. Det fik politiet til at reagere, og demonstranterne løb væk i forskellige retninger ned ad sidegaderne til strøget. Flere blev ligeledes væltet i jorden af politiet, fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

Efter at demonstranterne blev spredt for alle vinde, ser de ud til at have samlet sig igen på Rådhuspladsen, hvor de gør klar til at gå ned langs H.C Andersens boulevard.

Politiet er talstærkt til stede med adskillige salatfade, hollændervogne og kampklædt mandskab.

Fotoi: Anthon Unger

Afholdte taler

'Lad os smadre systemet,' råbte Nina fra talerstolen på Rådhuspladsen, mens hun modtager de fremmødtes jubel. I sin tale fik hun derudover fortalt, at hun ikke tror på coronavirussen, og en helt masse om pædofile og for lave straffe.

Efter flere taler tog en mand med en megafon over, og fortalte de fremmødte, at de nu ville gå ned igennem Strøget, men understregede kraftigt, at det skulle være uden ballade og uro.

Lørdag demonstrerer en grupper, der kalder sig for Men In Black, for mere frihed. De tror ikke på coronavirussen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det er ikke første gang, at vi ser gruppen demonstrere i København, men dog første gang at demonstrationen offentligt er blevet meldt ud.

Lørdag har der ligeledes været en lignende demonstration i Aalborg, hvor Aalborg Politi har kunnet fortælle, at der indtil nu er blevet anholdt fem personer. De blev alle anholdt for at affyre fyrværkeri.

Politiet er talstærkt til stede ved dagens demonstration på Rådhuspladsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

'Vi har ret til at demonstrere'

Coronasituationen i Danmark har de seneste uger og måneder gået fra ondt til værre. Derfor har regeringen strammet coronarestriktionerne landet over.

Det har de også lagt mærke til hos organisationen bag dagens demonstration 'Men In Black'.

Her frygter de, at ordensmagten vil forsøge at krænke deres demonstrationsfrihed under lørdagens demonstration på Rådhuspladsen:

'Kære Danmark. Vi opfordrer ALLE til at komme til demonstrationen, mest for vores fremtids skyld, men især også for din egen!

Vi har en klar formodning om at ordensmagten vil forsøge at krænke vores demonstrationsfrihed. Dette håber vi selvfølgelig ikke, da det er vores ret som borgere i Danmark at demonstrere.

Vi opfordrer de ansatte hos ordensmagten landet rundt, at huske på, at i til dagligt er en del af folket og bliver betalt af folket, såfremt i kender til forskellen på ret og uret.

Når ret bliver til uret bliver modstand en pligt!

Lørdag d. 09/01-21 kl 18.30 inviterer vi alle frihedskæmpere uanset tilhørsforhold, unge som ældre, hun og hankøn i alle farver til demonstration på Rådhuspladsen i København', skrives der blandt andet i begivenheden på Facebook, der er oprettet af en gruppe, der kalder sig 'Men In Black'.

